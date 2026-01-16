前國土署長吳欣修升任海委會副主委 管碧玲：借重長才

內政部國土管理署前署長吳欣修今（16）天就任海洋委員會副主任委員。 圖：擷自管碧玲臉書粉專

[Newtalk新聞] 內政部國土管理署前署長吳欣修今（16）天就任海洋委員會副主任委員。主委管碧玲在臉書發文表示，除了仰仗吳欣修豐富的行政資歷，也希望借重他原本就是業管部門署長的經驗，來擘劃海域空間管理的海陸分治法制！這是海洋秩序的根本大法，也是一件不容易的立法大工程，責任重大。

原海委會政務副主委吳美紅於去年六月轉任考試院副秘書長，該職務懸缺約半年，上個月由海委會常務副主委兼海巡署長張忠龍轉任，並兼任海巡署長，而行政院日前核定，吳欣修升任海委會常務副主委。

吳欣修為成功大學都市計畫研究所畢業，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、台南市都市發展局長、副秘書長、秘書長；吳欣修於2018年2月接任國土署改制前的營建署長，協助推動社宅、租金補貼等住宅政策，表現獲得層峰肯定。

