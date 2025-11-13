前國安局副局長柯承亨接國防院執行長 最快11/14上任

前國安局政務副局長柯承亨，傳將於2025.11.14接任國防安全研究院執行長。本報資料照片



曾擔任國安局政務副局長長達7年8個月的柯承亨，傳出接任國防部智庫—國防安全研究院執行長，據了解，國防院董事會已在本週通過這項人事案，隨即提報國防部長顧立雄核定，消息人士表示，柯承亨最快明天（11/14）就可走馬上任，由代理執行長的空軍備役中將劉峯瑜手上接下執行長位子。

在前任國防院執行長李文忠因涉及性騷擾案在今年2月4日去職之後，即由副執行長劉峯瑜中將代理執行長職務，完成國防院年度重要任務「台北對話」的國際級戰略學術交流等活動，但劉私下曾謙稱自己對執行長位子並無想法，希望多投入國防軍事事務研究領域。因此，高層這10個月來仍在徵詢相關國防軍事背景人士的意願。

廣告 廣告

相關人士指出，由於國防院執行長為政務職，且必須與國防部丶陸海空等軍種良好互動，為學官營造良好研修環境，更重要的是軍事外交「二軌」作用，更須與歐美亞等友盟國防安全及軍事研究智庫緊密交流合作。因此，國防院與國防部有同一位「大老闆」—賴清德總統，與國防部長顧立雄同樣相當關心國防院領導者的人事安排。

知情人士指出，府方與國防部高層考量到從陳水扁總統時期就曾任國安會副秘書長、國防部副部長的柯承亨，2008年政黨輪替後又投入兩岸政策研究，再加上蔡英文總統2016年上任後不久，就主導由柯承亨擔任海基會副董事長兼祕書長。蔡英文於2018年初改組國安團隊時，又派柯承亨接任國安局政務副局長，任職時間長達7年8個月。國安人士打趣說，柯承亨在「山上」（因國安局在陽明山上）「修煉了快8年，道行已夠深。」，足證柯承亨具有橫跨國安、國防與兩岸等領域的專業經驗，各方均認為柯承亨是接任執行長的絕佳人選。

更多太報報導

徐欣瑩要邱垂正帶沈伯洋去中國澄清誤會？梁文傑酸：對中共政權不了解

扯！北市重陽禮金網站竟寫「上海市」 高嘉瑜酸：四邊包繩不打洞翻版？

綠營何志偉、王義川誰適合戰桃園？許信良不說破：年輕、不要玩票的