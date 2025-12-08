即時中心／黃于庭報導

前國安會秘書長蘇起之妻、知名健康作家陳月卿，今（2025）年2月8日上午11時許，其駕駛自小客車行駛於大同區市民高架重慶北路匝道，經台北地下街Y15出口時，不慎撞上違規跨越車道之行人，造成對方橈骨、骨盆骨折、腳部擦挫傷。士林地院審理認為，其犯後態度良好、無前科，不過至今未與傷者和解，依過失傷害罪嫌判刑4個月，可易科罰金，可上訴。

根據《ETtoday》報導，2月8日11時56分，陳月卿駕駛自用小客車，由市民高架下重慶北路匝道口東往西方向直行。行經台北地下街Y15出口前，碰撞由南往北、違規跨越車道的戴姓男子，造成其行人橈骨、骨盆骨折、腳部擦挫傷；而陳月卿未受傷，酒測值為0。

廣告 廣告

警方研判現場照片、車損狀況等，調閱監視器影像，並查看初判分析與勘驗報告，認定事故雙方均有責任，行人未依規定走行人穿越道，不過作為操控車輛的駕駛，仍應多加留意，因此負有較高義務。事後陳月卿坦承碰撞行人，不過稱因為對方突然出現，她受到驚嚇立即踩煞車，自己並不是「完全沒注意」。



因當天天候晴朗、視距良好，路面也無異狀，法院審理認為，事故現場無任何不能注意的狀況，但陳女未盡到應注意之義務，雖其坦承犯行，態度良好、無前科，不過至今未與傷者達成和解，考量其職業、教育程度、經濟狀況，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

原文出處：快新聞／前國安會秘書長妻「撞上違規行人」！過失傷害「未和解」判刑4月

更多民視新聞報導

藍為促「鄭習會」刪反共條款？綠：台灣民主不能當投誠伴手禮

駁斥擋花縣府總預算！議長張峻強調「重新檢討」：讓花蓮從基層開始變好

賴瑞隆為家人道歉獲原諒！網評「不卸責」 3綠委回應曝光

