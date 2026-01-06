前國手毆國三生嗆「激烈碰撞很正常」 曲棍球真的允許鬥毆嗎？

社會中心／程正邦報導

曲棍球前國手暴打國中生挨告，他到案竟稱：我也被罰出場。（圖／翻攝畫面）

台北市日前舉辦第 51 屆假日盃曲棍球全國聯賽，不料冠亞軍賽竟演變成一場震驚社會的暴力事件。一名擁有前國手資歷的 28 歲黃姓球員，在比賽中將年僅 15 歲的國中三年級林姓對手推倒，並連續重擊其後腦 5 拳，導致少年出現嚴重暈眩。此案目前已進入司法程序，也讓「曲棍球運動中的暴力界線」再度成為輿論焦點。

衝突還原：前國手稱「激烈碰撞很正常」

這起運動暴力事件發生在新北市中和國民運動中心。當晚比賽僅開打 8 分鐘，隸屬「青焰九尾隊」的黃姓球員與「桃園哈雷隊」的林姓國中生發生爭球，黃男將對方壓制在冰面上連揮重拳。

林姓少年的父親目睹兒子倒地 5 分鐘無法起身，隨即送醫驗傷並赴派出所控告傷害。診斷結果顯示，少年前額與後腦皆有鈍挫傷。黃男到案時主張，自己在比賽中也被對方打傷鼻子，並認為曲棍球本就是一項高強度的身體對抗運動，「激烈碰撞是很正常的」，並強調當時並不知道對方僅是國中生。

國家冰球聯盟規定，球員鬥毆時必須脫手套、放下球棍，以防球棍被作為武器使用，造成比徒手擊打更嚴重的傷勢。 球員必須在裁判將雙方分開的時候停止打架。（圖／翻攝FOX體育台）

深度探討：曲棍球真的有「鬥毆文化」嗎？

許多人對曲棍球的印象來自北美職業聯賽（NHL），那種「脫掉手套互毆、裁判在一旁看」的景象讓外界誤以為曲棍球「合法允許」打架。但事實上，這是一種極大的誤解。

這種文化起源於早期的保護機制，球隊會設置「執法者（Enforcers）」角色，透過拳頭嚇阻對方傷害自家的明星球員。 在 NHL 中，鬥毆雖然會被處以 5 分鐘的大罰（Major Penalty），但並不等同於「合法」。

國際冰球總會（IIHF）與各國業餘運動協會（包括台灣）皆嚴格禁止鬥毆。特別是在青少年或混合年齡的比賽中，任何惡意攻擊頭部的行為皆被視為嚴重違規。

體育精神的保衛戰：終身停權的警示

然而，這次發生在台灣「假日盃」的暴力事件，顯然與前述的鬥毆文化毫不相干，甚至被體育界視為對該文化的極大誤讀，印為「激烈碰撞」指的是身體卡位或合理的阻擋（Body Checking），絕非「倒地後攻擊後腦」。後腦是極為脆弱的部位，連續揮拳已脫離了運動競爭的範疇，演變為單方面的暴力傷害。

面對這起嚴重汙名化曲棍球運動的暴力行為，台北市溜冰協會迅速祭出了「終身禁權」的最嚴厲懲處，並取消該隊伍的參賽資格。體育局更罕見地以強硬態度重申對暴力零容忍。這項裁決向外界傳遞了一個明確信號：激烈碰撞是曲棍球的熱血，但針對弱小的暴力則是運動的恥辱。

