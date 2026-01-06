前國手毆打國中生致腦震盪！事後遭告稱：我也受到懲罰

前國手黃柏瑞在球場上毆打國中生遭告。（圖／翻攝自黃敬平臉書）





「假日盃曲棍球全國聯賽」由台北市溜冰協會主辦，4日舉行B2組冠亞軍賽時，28歲前國手黃柏瑞在比賽中對一名14歲對手跨坐並對其毆打，朝頭部揮拳5下，導致對方腦震盪。警方介入調查，黃柏瑞對此表示：「我也受到了應有的懲罰」，事後因涉嫌傷害罪被函送新北地檢署偵辦。

前國手賽場上失控毆打國中生

當天比賽由「桃園哈雷隊」對上「青焰九尾隊」，黃柏瑞所屬的青焰九尾隊成員皆為成年男子，對手則全為未成年選手。桃園市議員黃鏡平將事發過程影像貼至臉書，指出黃柏瑞身為成人選手、退役國手，且兼任裁判，卻在比賽中對未成年球員施暴，批評這「這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。」

廣告 廣告

黃敬平進一步指出，事發時青焰九尾隊已領先且佔據場上優勢，卻仍對孩子下重手，他怒批：「這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？」並強調，受害孩子可能因此留下心理陰影，並嚴正譴責球場暴力行為，支持家長提告維護權益。

少年遭打到腦震盪 黃柏瑞稱：「我也有受到懲罰」

台北市警方證實，受害國中生4日晚間由家長前往文山第二分局興隆派出所報案，指控當時身穿32號球衣的成年球員，疑以徒手壓制並攻擊兒子的後腦與頸部，造成腦震盪。家長表示，無法接受黃柏瑞仗著曲棍球國手光環對未成年選手施暴，因此提出傷害等相關告訴。

前國手黃柏瑞於5日下午主動到文山區派出所接受警方訊問。他承認比賽中曾對對手揮拳攻擊，並表示自己也被判決出場：「我也受到了應有的懲罰」。黃柏瑞強調，曲棍球本身存在一定肢體碰撞，且比賽屬公開組賽事，但對其行為仍將交由司法單位釐清。警方訊後，已依涉嫌傷害罪將黃柏瑞函送新北地檢署偵辦。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

曲棍球前國手 對國中生連揮5重拳...冠軍取消還遭禁賽

獨家／諷刺！ 黃姓球員曾披冰球國家戰袍 退役後捲「暴力爭議」

退役曲棍球國手賽場猛毆國中生 火爆畫面曝光

