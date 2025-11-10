前國民黨發言人何志勇 有意競選新竹市長

前為國民黨發言人何志勇有意角逐明年新竹市長，9日他在新竹州警務部部長官舍舉辦的「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」發表對新竹市政的主張。（圖片來源／何志勇臉書）

前為國民黨發言人何志勇有意角逐明年新竹市長，9日他在新竹州警務部部長官舍舉辦的「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」發表對新竹市政的主張，前交通部長葉匡時在臉書上寫說，「我台大政治系學弟，清華大學兼任助理教授何志勇，有意明年競選新竹市長。」

何志勇和立達國際法律事務所等，共同主辦「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」系列第一場活動，除了前交通部長葉匡時以外，還有國民黨籍立法委員林思銘、新竹市議員黃文政、交通網紅吳祥瑀，在現場一同受邀討論新竹交通議題。

前國民黨發言人，何志勇有意參選新竹市長

針對新竹的塞車問題，他認為可以考慮同時上班尖峰時間由新竹縣進入新竹市竹科通勤車輛收取通行費，並增加免費接駁交通工具，以有效降低塞車問題。

何志勇認為，新竹市的痛點在交通，他說，「跟朋友在準備這週的城市沙龍時，整理到8月時新竹市審計處的報告，我看了直搖頭。」

因為在審計處報告中指出，新竹市有 7.76％ 的高密度人口區，竟然「沒有公車服務」 同時，大家（包括我）每天在擠的藍1區、182路，依舊長期超載、上不了車，更別說每天在上下班途中塞在車陣中的大家，這就是新竹市的日常。

對新竹的塞車感到頭痛，提出解決方法

市府的回應卻是「我們的“整體”公共運輸涵蓋率高達 91％。」何志勇指出，這就是問題所在。他想要請問市府，這個「91％」是怎麼「湊」出來的？ 是不是把台鐵、公路客運全「灌」進來，製造出一個「一切都好」的數字煙霧？如果真有 91％ 這麼好，為何那 7.76％ 的高密度區會被遺忘？

何志勇表示，這就是令人非常擔憂的，當一個政府，只是沉迷於「單點施政」，只在乎漂亮的「數字」，缺乏「城市治理」的思維與高度，這對一個城市是相當危險的。

他並提出務實、有層次「剝洋蔥式」的城市系統，主要靠輕軌、公車和YouBike建構，第一，交通骨幹：用「軌道運輸、輕軌」串連園區與人口密集區。第二轉乘路網 ：回家後，用「公車系統」無縫轉乘。第三，最後一哩路 ：最後，才是安心的「YouBike」與安全的「人行道」來完成。

