「前國民黨籍」名嘴毛嘉慶加入民眾黨 爭中壢議員提名黨內3搶1

曾任國民黨文傳會副主委的名嘴毛嘉慶，近日加入民眾黨成為終身黨員，並宣布將爭取提名代表民眾黨參選桃園市第7選舉區（中壢區）市議員。由於民眾黨議員提名將採1區1席，隨毛嘉慶加入，據了解，民眾黨內就已有3人將共同競逐中壢議員提名，另外兩人是民眾黨中央委員林昭印，以及前社發部主任張清俊。



毛嘉慶29日開直播說，用民眾黨籍選是因為被小草感動，1月2日就將前往登記初選及繳交保證金。事實上，毛嘉慶2022年就曾在同選區以無黨籍參選議員，但最終並未當選。林昭印也曾在2022年代表民眾黨於該選區參選議員，同樣未當選，不過林昭印自2022年來持續在選區經營，2026年選戰也將爭取民眾黨提名參選。



另一方面，甫卸任民眾黨社發部主任的張清俊，也同樣表態參加中壢議員選舉，他於30日宣布，已到桃園市黨部完成參選登記作業。張清俊曾於2022年代表民眾黨參選桃園市第9選區（楊梅區）市議員，不過未能當選，如今改轉戰中壢選區。張清俊曾在臉書表示，從楊梅轉戰中壢並不是一個倉促的選擇，而是在2025年初，跟長官夥伴共同討論後的決定，在決定之後便捲起袖子在地方布局。





