前國王回憶錄讚揚獨裁者佛朗哥 西班牙總理：我不會推薦

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)今天(9日)表示，他對涉貪而流亡海外的前西班牙國王璜．卡羅斯一世(Juan Carlos)最新出版回憶錄中的一些說法感到「驚訝」，並說他不會推薦人們閱讀此書。

在這本厚達500頁的回憶錄中，這位87歲的前國王回顧了西班牙歷史上的著名事件，以及他的婚外情和金融醜聞。

其中最具爭議的部分包括他對西班牙已故獨裁者佛朗哥(Francisco Franco)的讚揚，以及在西班牙民主轉型過程中，針對他自己所扮演角色的自我定位。

廣告 廣告

桑傑士告訴西班牙國家報(El País)，雖然他還沒有讀過這本回憶錄，但根據他看到的摘錄內容，「這不會是我今年聖誕節推薦的書籍之一。」

這位社會黨總理補充說：「我會回應一些令我感到驚訝的觀點，例如是誰，或不是誰帶來民主。民主並非從天而降，而是西班牙人民，是普通民眾奮鬥而來的成果。」

這本名為「和解」(Reconciliation，暫譯)的回憶錄5日以法語出版，並將於12月3日發行西班牙語版。

璜．卡羅斯一世在該書中寫道：「我透過建立民主制度，賦予了西班牙人民自由。」

佛朗哥在璜．卡羅斯一世10歲時將他與父母分離，並將培養他成為自己的繼承人。

在1975年，佛朗哥去世2天後，璜．卡羅斯一世加冕成為國王。