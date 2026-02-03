前基隆市民政處長王榆森涉貪遭羈押禁見！爽收「專屬轎車」還附司機換標案

基隆市前民政處長王榆森（右2）是林右昌（右3）愛將。資料照

基隆地檢署偵辦基隆市政府弊案，發現前民政處長王榆森於任職期間，涉嫌接受業者提供的轎車及司機代步，並疑以此作為回饋，助業者取得標案。基隆地方法院今（3日）召開羈押庭，認定王榆森犯罪嫌疑重大且有串證之虞，裁定羈押禁見。

跑攤、私行由業者買單 卸任後仍持續使用

調查局接獲檢舉指出，王榆森在擔任基隆市府民政處長期間，長期接受張姓男子提供的專屬轎車，做為其公務「跑攤」及私人行程的代步工具，更離譜的是，張男還指派自己的兒子擔任王的司機。檢調追查發現，王榆森即便在卸任處長職務後，仍持續使用該車輛。

檢調懷疑，張姓業者提供車輛與司機的「不正利益」，是為了換取基隆市政府的相關標案。檢調於昨日發動搜索，前往王榆森住處等地點取證，並將相關人等帶回偵訊。

檢方聲請羈押獲准 張姓父子交保

儘管王榆森在複訊時堅決否認有不法行為，但檢方認為其涉犯《貪汙治罪條例》中「職務上行為收受賄賂罪」，且涉嫌情節重大、有滅證及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押。

法官認定，王榆森涉犯最輕本刑5年以上之重罪，相當理由認定其可能與共犯或證人勾串，非予羈押顯難進行追訴，最終裁定王榆森羈押禁見。至於涉嫌行賄的張姓父子，檢方則命其分別以20萬元及5萬元交保。

曾任林右昌愛將 王榆森政壇經歷受矚

王榆森的從政經歷與前基隆市長、前內政部長林右昌息息相關。2014年林右昌當選基隆市長後，即任命王榆森擔任民政處長，隨後王亦在府內歷任要職。林右昌轉任內政部長時，王也隨之進入內政部擔任專員，並於林右昌卸任部長時一同去職。



