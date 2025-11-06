前基隆民政處長張淵翔等7人獲緩刑 檢提上訴

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）前基隆市府民政處長張淵翔被控指示透過戶政系統查核罷免提議人名冊正確性，協助國民黨推動罷免議員，法院判決張淵翔等7人緩刑。基隆地檢署今天表示，難認犯後態度良好，依法提起上訴。

基隆地檢署透過新聞稿表示，法院判決認定7名被告因一時失慮而誤罹刑典，且事後已坦承犯行，無再犯之虞而宣告緩刑，基隆地檢署收受判決後，認7名被告在面臨司法追訴時，並非第一時間即坦承全案犯行，難認犯後態度良好。

基隆地檢署說，7名被告分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉等參與公共事務經驗，卻仍共謀、有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料遂行犯行，與一般常見違反個人資料保護法的情況明顯不同，損害民眾對參政權及公職人員公正性、廉潔性的印象甚鉅，因此不適當給予緩刑。

根據基隆地方法院判決書，國民黨基隆市黨部發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，因部分提議人名冊，經選委會查對後予以剔除，依法必須再補提，張淵翔在「勝之群組」內，張貼如何正確重謄提議人名冊訊息，並提醒交付提議人名冊資料。

張淵翔取得仁愛區提議人名冊彙整表後，交給中正戶政事務所主任江鑒育，指示江鑒育協助查對彙整表資料是否正確，江鑒育再轉交戶政人員，以個人帳號登入戶役政系統，核對後交還張淵翔，並由張淵翔傳送到「勝之群組」。

根據判決書，吳國勝等人依張淵翔教導的謄寫步驟，及張淵翔利用戶役政系統查詢結果，未經提議人本人同意或授權，請抄手重新謄寫偽造提議人名冊，不過，經中選會查對，名冊中仍有62名市民已死亡。

當時法官表示，念在張淵翔等7名被告坦認犯行並表悔意，經此偵、審程序及科刑的教訓，當能知所警惕，相信無再犯之虞，以暫不執行為適當，予以緩刑。（編輯：林恕暉）1141106