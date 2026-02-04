前基隆民政處長涉收受金主代步車遭羈押！林右昌辦公室：尊重司法

前民政處長王榆森涉嫌收受金主提供的代步車，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。 圖：翻攝民政處臉書

[Newtalk新聞] 基隆前民政處長王榆森任內涉嫌收受張姓金主提供車輛代步，近日遭搜索約談，檢方複訊後認為王榆森涉犯貪汙治罪條例，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，因此向法院聲押禁見獲准。前基隆市長林右昌透過辦公室回應，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。

據了解，近日法務部調查局台北市調查處接獲檢舉指出，王榆森擔任民政處長期間與一名張姓金主關係良好，基隆市政府雖有配置公務車，但從民國108年8月起至110年5月間，王榆森下班後私人行程，卻由張姓男子提供王榆森專用車輛，張姓男子兒子還擔任司機負責接送王榆森，懷疑其中有對價關係。

檢察官2日指揮台北市調查處，搜索張姓父子及王榆森住處，並約談3人到案說明，經移送基隆地檢署複訊後，諭令張姓金主及其負責擔任司機的兒子分別以新台幣20萬、5萬元交保，至於王榆森則因涉最輕本刑5年以上的重罪，恐有勾串滅證之虞，檢方向基隆地方法院聲請羈押後，已於3日獲准，詳細情形還有待進一步釐清。

對此，林右昌辦公室3日表示，聽到訊息感到非常驚訝，此案已進入司法程序，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。林右昌於2014年當選基隆市長，任命王榆森接掌民政處長，直到林右昌8年任期結束後出任內政部長，延攬王榆森擔任內政部專門委員；王榆森並於2024年登記參選民進黨基隆市黨部主委，最終敗給前立委蔡適應服務處主任林明智。

