前基隆民政處長涉收賄助廠商得標 法院今裁定羈押禁見

基隆前民政處長王榆森（左一）涉收受車輛協助業者取得標案，法院認定嫌疑重大、有串證之虞，裁定羈押禁見。（取自基隆市政府官網）



基隆地檢署偵辦基隆市政府相關弊案時發現，在林右昌時代擔任民政處長的王榆森，疑似接受業者提供轎車及司機作為代步使用，並被懷疑以此作為交換，協助對方取得市府標案。基隆地方法院今天（3日）召開羈押庭後，認定王榆森涉案嫌疑重大，且有串證之虞，裁定將其羈押並禁止接見通信。

林右昌辦公室表示，聽到王榆森的事感到非常驚訝，由於案件已進入司法程序，尊重司法調查，希望盡早釐清真相。

調查局接獲檢舉指出，王榆森擔任基隆市政府民政處長期間，長時間使用一名張姓業者所提供的專屬轎車，無論是公務行程或私人外出，皆以該車作為代步工具。檢調更發現，張姓業者不僅提供車輛，還安排自己的兒子擔任王榆森的司機，情節引發外界關注。

檢調進一步追查發現，即使王榆森卸下民政處長職務後，仍持續使用該輛由業者提供的車輛，相關往來時間橫跨其在職與離職期間。辦案單位因此懷疑，張姓業者提供車輛與司機等資源，屬於不正利益，目的在於換取基隆市政府的相關工程或採購標案。

為釐清案情，檢調昨天發動搜索行動，前往王榆森住處等相關地點蒐證，並將涉案相關人員帶回偵訊，全案仍持續擴大調查中。（責任編輯：殷偵維）

