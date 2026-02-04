前基隆民政處長王榆森涉貪被收押 林右昌辦公室：尊重司法，勿枉勿縱

前基隆市長林右昌任內的民政處長王榆森涉嫌使用業者提供的代步車輛，基隆地檢署檢察官指揮台北市調查處涉犯貪污治罪條例行收賄案件，於2026年2月2日執行搜索，經訊問後，認被告王榆森違反貪污治罪條例收賄罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押並禁見，經基隆地方法院於裁准。前基隆市長林右昌透過辦公室回應，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。

據指出，王榆森先前於基隆市政府擔任民政處長時，涉嫌收受張姓業者所提供代步車輛、支應花費此等不法利益，並就其主管標案上辦理有利於張姓業者之職務上行為而涉有不法。檢方指揮台北市調查處對王榆森等人共3處發動搜索，並約談3名證人。除王榆森收押禁見外，張姓業者父子分被交保新台幣20萬元、5萬元。

林右昌於2014年當選基隆市長，任命王榆森接掌民政處長，林右昌出任內政部長，延攬王榆森擔任內政部專門委員；王榆森並於2024年登記參選民進黨基隆市黨部主委但敗選。



