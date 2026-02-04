前基隆民政處長王榆森涉貪遭羈押…林右昌辦公室：尊重司法，勿枉勿縱

前基隆市政府民政處長王榆森在前市長林右昌任內因被檢舉使用業者提供的專用代步車輛，被檢調搜索約談，後續法院認定涉犯《貪污治罪條例》，裁定羈押禁見。對此，林右昌辦公室今（4日）表示，聽到訊息感到非常驚訝，此案已進入司法程序，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。

林右昌在基隆市長時期任命王榆森為民政處長，直至八年任期結束後，王榆森跟隨林右昌到中央，擔任內政部專門委員。王榆森於2024年登記參選民進黨基隆市黨部主委，最後敗選。

據了解，法務部調查局北市調接獲檢舉，指出王榆森任民政處長期間，從2019年8月起至2021年5月，由張姓業者提供專用車輛，甚至張姓業者兒子還擔任司機負責接送王榆森，質疑雙方有對價關係。

檢察官昨天指揮搜索王榆森以及張姓父子住處，並約談三人到案說明，後經移送基隆地檢署複訊，檢察官諭令張姓父子各以20萬元、5萬元交保，並向基隆地方法院聲請羈押王榆森。

針對該案，法官今早開庭，認定王榆森涉犯《貪污治罪條例》，相關事證足以認王的犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或證人之虞，裁定王榆森羈押禁見。

(圖片來源：三立新聞網)

