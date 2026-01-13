前大法官撂重話「愚不可及」 勸戒憲法法庭：做個好榜樣

司法院憲法法庭公然無視《憲法》及《憲法訴訟法》針對判決人數規定，質疑不斷。（示意圖／資料照）

憲法法庭5名大法官繼憲訴法爭議後，日前又做出115年憲判字第1號判決，在輿論質疑聲中，總統賴清德卻表肯定，支持其恢復運作。一位前大法官投書直批判決人數違憲違法，豈可再三？拜託5位大法官給法官做個好榜樣。律師葉慶元對此感嘆，恐怕講了也是白講。

「言者諄諄！」葉慶元今(13日)發文提到，一位前任大法官看到憲法法庭謝銘洋、尤伯祥等五位大法官無視憲法訴訟法的規定，硬是在不足額的情況下進行審判，忍不住執筆投書勸諫。「不過，可以想像，講了也是白講！（攤手）」

該筆名為「生公」的前大法官近日投書媒體表示：最近看到大法官一、二號判決，不免大失所望。我國《憲法》第175條第1項明明規定：「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，向來大法官解釋的可決人數，不論是先前的《司法院大法官會議法》、《司法院大法官審理案件法》，乃至現行的《憲法訴訟法》，都依此設有明文。

前大法官「生公」強調，即使是修正前的《憲法訴訟法》第30條也明確規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以參與評議，大法官現有總額過半數同意」，更是重中之重。目前大法官現有總額共計8人，3位大法官具有睿知，既有不同意見，則拒絕參與評議，這是當然之舉。大法官要使判決成立有效，要嘛就說服其中一人參與評議，要嘛以拖代變，怎可逕行公布不成立的判決？

「生公」直言，事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎？「拜託五位大法官們，給法官做個好榜樣吧！」

