前大法官：防衛民主過頭 可能變獨裁

「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇6日登場，第二場「自由之敵的言論自由」，前司法院長許宗力與前司法院大法官林子儀擔任與談人；林子儀提到，防衛性民主不可過頭，否則政府可能變成獨裁、人民不敢講話，這是他非常擔憂；許宗力則說，限制言論自由要非常謹慎，強調防衛性民主，但也不能忽略比例原則。

12月10日是「國際人權日」，包括賴清德總統、國防部長顧立雄、公益信託雷震民主人權基金召集人薛欽峰、諮詢委員林淇瀁、高志明等人都出席這場論壇活動。

廣告 廣告

林子儀認為，言論自由的認定有調整的可能性，自己還是趨向於要用最大的寬容。他會後受訪表示，現在的問題的是，大家對言論自由開始沒有信心，所以要先對言論自由恢復信心。

林還說，以前他在中國比較法學會時，主張台獨言論不構成叛亂罪，是為了保護人民有台獨主張的權利，但未來可能有一天會反過來，主張統一會變成應該要限制，所以到時候希望在座的各位，能夠以現在保護台獨言論的理想態度，看待後來發展，一樣寬容統一的言論。他目前仍持一樣的態度。

當年釋字445號就是處理《集會遊行法》有關集會遊行有無明顯而立即危險的時候，可否主張共產主義。

許宗力則說，明顯而立即危險的時候，採美國式的最大寬容，但放到現在還合不合時宜？要個案再去討論。

許強調，言論競爭市場已經被扭曲，所以司法要面對社會情勢變遷適時調整釋字445號；他也打趣的對台下的大法官尤伯祥說，有機會在防衛性民主與釋字445號再適度的調整一下，引起全場大笑。

許宗力表示，限制言論自由要非常謹慎，強調防衛性民主，但也絕對不能忘記比例原則；國科會每年委託學者調查，大概有不到一半的人相信、支持民主的人竟然不到一半，非常可怕，年輕人要知道，自由民主不是天上掉下來，要保護、珍惜，如何在防衛性民主及人權保障平衡，是當代台灣的重要課題。

藍委李彥秀6日指出，賴清德說要團結，應該要立刻廢除民進黨「台獨黨綱」；民進黨關閉電視台、戕害言論自由、霸凌陸配，封鎖網路平台，讓台灣年輕人必須翻牆獲得資訊，「這不是破壞團結，什麼才是破壞團結？」「這不是撕裂民主，什麼才是撕裂民主？」看在雷震、傅正、殷海光以及為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩，恐怕真的都要掉眼淚。

民眾黨立委陳昭姿表示，賴總統過去曾說自己是務實台獨工作者，如今變成擁護中華民國，立場改變並非不可，但不能一邊喊中華民國，一邊卻否定中華民國憲法，如要團結國家，應該請行政院落實立法院多數民意通過的法案，才有助於團結。