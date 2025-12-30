前大阪知事嗆高市 光說不練沒用

大陸解放軍近日在台灣周邊展開大規模軍演，日本前大阪府知事橋下徹公開批評首相高市早苗，直言「只會在國內逞口舌之快的口號型領袖最危險」，強調若缺乏實際軍事與制度準備，再強硬的發言都無法形成有效嚇阻。與此同時，學界警告日陸對台灣的分歧源自1972年建交時的遺留問題，但隨大陸軍力快速擴張，兩國在台灣問題上的「權宜之計」已走到盡頭。

橋下徹29日表示，日本應優先擴大與盟國的安全條約適用範圍、部署反擊型飛彈、強化無人機等新型武器、啟動核武討論，並推動靖國神社制度改革，以便首相與天皇參拜能取得正當性。他直言「沒有實力支撐的口頭表態，不會有任何嚇阻力」，高市關於「存亡危機事態」的發言，實際上未對大陸產生任何威懾效果。

慶應大學法學部教授井上正也在期刊《外交家》分析，當前緊張局勢源於1972年建交時即存在的分歧。井上回顧，1972年日陸關係正常化時，日本確認中華人民共和國是中國唯一合法政府，並與台灣斷交，但對於北京主張「台灣是中國一部分」，日方僅以「充分理解並尊重」作為表述，刻意避免法律上的承認。

這種模糊安排，使日本既能維持與大陸關係，也能在美日安保體系下，保留台海發生衝突時的行動空間。他指出，大陸長期主張日本已透過建交接受「台灣屬於中國」立場，但從日本政府與當年外相大平正芳的國會答辯來看，日方始終將台灣問題視為中國內政，卻未將其排除在《日美安保條約》可能適用範圍之外。這也使美國得以在台灣有事狀況下，依1969年《日美聯合聲明》的「台灣條款」使用駐日基地。

井上指出，在冷戰後期與1970年代，大陸尚不具備攻台能力，得以暫時擱置這種語義與法律上的分歧，但近十年來大陸軍事力量快速擴張，使北京開始要求日本給出更具約束力的政治背書。高市國會答辯所引爆的外交風暴，顯示這套維繫半世紀的「權宜之計」已經達到極限。