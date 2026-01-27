前天才說掰掰 李洪基攜手《花遊記》李昇基辦聯合演唱會

李洪基（右）與李昇基將辦聯合演唱會，是他們海外首場。（SYL TW 提供）

「急減猛瘦」10公斤的FTISLAND主唱李洪基，上周末剛在台大體育館狂嗨兩晚，今（27日）再度帶來好消息，特別的是，這次將聯手《花遊記》搭檔李昇基，4月4日在高雄流行音樂中心帶來《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》演出，這是兩人首次在海外的聯合演唱會，精彩可期。

李昇基與李洪基自2017年合作人氣電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴發展為私下能互相分享心事的好友。兩人在各自的音樂與演技領域持續發展，並於2025年共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，以舞台演繹〈疾風街道〉受到廣大好評，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，引發粉絲敲碗希望舉辦正式聯合演唱會。

2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於2月6日售票。（SYL TW 提供）

這次演出將超越節目短暫合作的形式，兩位歌手將攜手現場樂團，呈現多元曲風，包括抒情歌曲與搖滾樂章。觀眾除了能聽見電視節目中的經典合作，也將迎來兩位藝人全新安排的驚喜演出。演唱會將以純粹而熱血的方式呈現音樂魅力，讓粉絲在現場感受兩人深厚友情與歌唱實力的完美融合。

《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於4月4日登場，票價分別為搖滾區6,680元、二樓5,880元、三樓4,880元、四樓3,880元，門票將於2月6日中午13時起，透過年代售票系統開賣。更多演出資訊可參考主辦單位臉書「SYL TW」。

