前天砍在阿呆谷！ 他全力融資「砸700萬買正2」 網急喊：兄弟還好嗎

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台股本周劇烈震盪，不少投資人在大起大落的行情中上演「追高殺低」戲碼。一名網友日前就在PTT發文自曝，自己才剛在大跌時認賠出場，隔天見市場強彈後又火速追回部位，更直接融資重押約700萬元買進元大台灣50正2（00631L），誓言「長期投資、不停損不停利」，貼文曝光後瞬間引發熱議。

回顧00631L近期走勢，在6月8日隨大盤重挫，單日下跌7.83%，收在33.8元；隔日強勢反彈4.85%，收35.44元。不過今（10）日市場再度回檔，終場下跌5.67%，收在33.43元，回吐前一日漲幅。

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該名網友於9日在PTT Stock板發文表示，自己「昨天砍股砍在阿呆谷，今天認錯追回」，並曬出對帳單，顯示透過融資買進約200張00631L，投入金額超過700萬元。他看好後續台積電補漲以及大盤續攻，因此決定加大槓桿進場，進退場機制更簡單寫下「長期投資、不停損不停利」。

然而文章一出，卻讓不少網友看傻眼。由於原PO前一天才在低點賣出，隔天又追價買回，加上使用融資操作槓桿ETF，被許多人認為風險極高。網友紛紛留言，「昨天砍、今天買？這標準韭菜操作」、「融資買正二是正幾倍槓桿了」、「會贏喔」、「勇敢的人先享受世界」、「這種文出來是不是又要打折了」、「昨天抱不住，今天反而抱得住了？」、「長期投資？那昨天砍什麼阿呆谷」。

也有不少人提醒，槓桿ETF本身波動就大，再搭配融資操作等同槓桿再放大，一旦市場出現黑天鵝事件，恐面臨追繳甚至斷頭風險，「來一根大黑K你就畢業了」、「融資不停損？券商會幫你停損」、「真的崩盤時你還有維持率可以補嗎」。更巧的是，貼文發布後不久，美股期貨與台指期夜盤一度出現明顯回落，再加上今天台股也大跌1478點，不少網友也湧回原文朝聖，直呼「兄弟還好嗎」、「明天記得報平安」、「希望你有錢補維持率」、「大的要來了」。

近期台股受國際政經消息、美國通膨數據以及外資動向影響，波動明顯放大，槓桿型ETF漲跌幅往往較大盤更為劇烈。市場人士提醒，槓桿商品雖能放大報酬，但同樣會放大虧損，投資人仍須衡量自身風險承受能力，避免在情緒驅動下追高殺低。

（封面示意圖／AI生成）

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