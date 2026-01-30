前夫下體尺寸太大！美女網紅受不了離婚 性行為痛到哭 挨告被求償235萬

（記者洪承恩／綜合報導）美國網紅兼前模特兒海莉貝莉（Haley Baylee）近日因一場直播再度登上新聞版面。她在節目中談及與前NFL球星麥特卡利爾（Matt Kalil）的婚姻，直言兩人離婚主因是「性事不合」，並形容對方生理條件過於特殊、下體尺寸過大，相關言論曝光後，引發巨大爭議，也讓前夫憤而提告，雙方正式對簿公堂。

海莉與麥特於2015年在夏威夷結婚，婚姻維持約7年，2022年以「不可調和的差異」離婚，男方之後也已再婚。原本各自生活的兩人，直到海莉在去年11月一場Twitch直播中，首度公開談論過往婚姻內幕，才讓事件再度延燒。她在直播中形容，前夫的生殖器尺寸「就像兩個可樂鋁罐疊在一起，甚至可能是三個」，並坦言這樣的生理差異，讓兩人多年來始終無法進行正常的性關係。

圖／海莉貝莉稱前夫的下體太大，是2人離婚的導火線。（翻攝IG）

海莉表示，這段婚姻充滿感情，卻因身體結構上的不相容而走向終點。她透露，雙方曾嘗試過各種方式，包括諮詢專業人士與醫師，仍無法克服障礙，甚至形容過程「痛苦到會哭」，最終只能選擇分開。她也強調，自己分享的是親身經歷，並非刻意貶低前夫，還多次稱讚麥特的人格，形容對方是「很好的人」。

不過，相關說法讓麥特卡利爾相當不滿，認為這些高度私密的性細節被公開，已嚴重侵害個人隱私。他在訴狀中指出，前妻的言論為他與現任妻子帶來過度關注，甚至收到令人不安的私訊與評論，造成名譽受損與精神壓力，因此向法院提告侵犯隱私與不當獲利，並求償7萬5000美元，約新台幣235萬元。

對此，海莉方面則透過律師反擊，已向法院提出駁回訴訟的動議，主張相關言論屬於真實的自傳性敘述，應受言論自由保障。律師也強調，若因女性公開談論自身的性創傷經驗而遭提告，恐怕會動搖美國長期重視的言論自由核心價值。雙方目前各執一詞，案件仍待法院進一步裁定。

