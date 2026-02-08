前夫也想看竇靖童！魏如萱小巨蛋同台王菲愛女：大家是來看你的

金曲歌后魏如萱今（8）日在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會第二場，邀來竇靖童擔任嘉賓，魏如萱笑說：「今天有多少人要來看你，大家是要來看你的！」並透露宣布要辦演唱會後，邀請許多朋友到場，原本每個人都還興趣缺缺，結果一宣布8日嘉賓是竇靖童，大家馬上傳訊息給她訂票，讓她哭笑不得。

演唱完《紙黏土》後，魏如萱再次登場，只見她雙腳翹起坐在沙發上，倚靠在竇靖童身上，兩人合唱《海月》，歌聲魅惑全場。但竇靖童聊天過程中有些害羞，不斷深呼吸，不擅言辭的她只想著趕快唱下一首，但魏如萱不斷逼她多說點話，甚至威脅：「再不講話我就拿手機，放出你給我錄的語音！」讓竇靖童一度求饒。

廣告 廣告

魏如萱接著自爆，有朋友本來買第一場的票，得知竇靖童是第二場的嘉賓後，直接問能不能更換，「還有個人我問他要看哪一天，我說第一天嘉賓是自然捲，第二天是竇靖童，他秒回答第二場，那個人就是我前夫（隆宸翰）。」

竇靖童先前曾在Legacy TERA舉辦專場，她今日表示：「特別開心能來台北小巨蛋。」並透露人生第一次當嘉賓就獻給魏如萱。魏如萱也不忘拱她下次可以挑戰小巨蛋，並提醒竇靖童「下次也要找我當嘉賓」。兩人私交甚篤，不時會分享生活點滴，最後他們合唱《可憐的東西》，以音樂和歌聲展露好默契和感情。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導