前夫也愛王菲女兒！魏如萱公開揭曉與竇靖童不為人知秘密
魏如萱「怪奇的珍珠」台北小巨蛋演唱會今（8日）第2場，邀來好友竇靖童驚喜擔任嘉賓。其實早在巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。
魏如萱與竇靖童曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，對魏如萱而言格外有意義，也讓粉絲們感動不已。魏如萱在台上笑著對竇靖童說：「妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她分享，在嘉賓名單尚未公佈前，邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說」，結果幾乎都沒有回應，沒想到嘉賓公布後，立刻收到很多回覆。
嘉賓魅力驚人喊話再合作
魏如萱接著又說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號，更爆料有一位朋友問她嘉賓，她回應「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，要看哪天？」，對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」臉上還帶著微笑，這位就是魏如萱的前夫，讓她忍不住笑說：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」
除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人私下情誼。她回憶先前到北京，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」一句話讓全場再度笑成一片，也讓這對好友合體，多了份溫暖又生活化的情感。
金曲歌后魏如萱（娃娃）第5度站上小巨蛋舞台，8日迎來第2場「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會。邀請好友竇靖童擔任嘉賓，娃娃自爆眾多親友都是為了看竇靖童而來，前夫更為此換票，逗笑全場。
