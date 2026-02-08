前夫也愛王菲女兒！魏如萱公開揭曉與竇靖童不為人知秘密

財經中心／唐詩晴、廖文璞 台北報導新年不準備幾句吉祥話，怎麼討紅包，但除了傳統吉祥話，愛玩創意的現代人，也把時事梗、諧音梗，發揮在春聯、紅包袋上，馬上有錢、馬上爆富，道出大家心聲，寫上爸爸的血汗錢、別看了，媽媽會拿走，更是讓不少人看了差點噴笑。書畫家大筆揮毫，玻璃窗外，吸引不少民眾圍觀，用隸書寫下創意復合字，成了過年最棒祝福。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「民視馬上收視長紅。」寫有「紅包一到手，媽媽就拿走」引起許多民眾共鳴。（圖／民視新聞）春節說吉祥話討好彩頭，但台灣人最愛的時事、諧音梗，刻在骨子，也變成創意春聯和紅包袋。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「從從容容、游刃有餘。」另外還有來都來了、爸爸的血汗錢、媽媽盡量花、兒子存很久、省點花，用肝換來的、數錢數到手抽筋，馬上暴富、馬上富貴，讓人忍不住都跟著念出來，很有共鳴。民眾：「紅包一到手媽媽就拿走，（很有記憶點？）很有記憶點，孝敬老母也不錯啊，就比較我們台式的那種說法。」民眾：「老婆隨便花老婆隨便花，（趁機向老公喊話？）對，老婆要隨便花然後要多一點。」民眾：「紅包一到手媽媽就拿走最有共鳴，然後我覺得也很有創意就是是手寫的，之前在日本有買了一個馬年的紅包，現在回來台灣看超級漂亮，超級多選擇然後我覺得有點後悔太早買了，我覺得諧音梗真的很好很有創意，（打中台灣人？）對對對。」書畫家翁瑞昌提筆祝賀民視新聞收視長紅。（圖／民視新聞）不光書法字，馬力驚人、馬力十足，各種馬年專屬祝福，襯托馬的墨水畫，更有生命力起來，各種創意，出自原本是進口布料商的書畫家黑貓，被咖啡廳朋友找來辦畫展、擺春聯創作，意外成為春節應景文創商品。書畫家翁瑞昌（黑貓）：「字句也都自己每一年想新的，大家覺得比較不一樣比較特別，買回去就是今年會有不一樣的春聯這樣子，我都寫不一樣的重複的很少，所以今年的反應比去年好一點。」民俗專家蔡上機：「開運用的紅包袋，當然不宜出現那一些，跟吉祥比較具反面的文字，袋子當然能夠留越久越好，留一整年放在家裡的櫥櫃裡面或是抽屜，枕頭底下都可以。」打破傳統框架的新創意，滿足需求，也意外受到民眾歡迎，不過民俗專家蔡上機也補充，過年包紅包泛指「壓歲錢」，由來是古代民俗傳說，每到年末最後一晚，會有稱為夕獸的妖怪出現作祟，擄走老人小孩，所以這夕獸妖又稱為「祟獸或「歲獸」；家裡會讓老人小孩盡快早早去睡覺，留下壯丁守夜過當晚過年，以抵禦夕獸，稱為「守祟」，而衍稱為「守歲」。壯丁們會在家門外用竹子燃燒發出巨響和熊熊烈火，即現在稱為的炮竹，加上五行屬火的「火攻」，來驅魔避邪、降妖除魔。五行火為紅色，並以紅色袋子裝著錢幣，放在小孩老人的床頭或枕頭下，以抵禦祟獸（歲獸）的侵害，做為趨吉避凶、驅魔避邪的開運物，稱為「壓祟錢」（壓歲錢），鎮壓祟獸及讓來年平安順利，而屬火紅色的袋子，成為民俗之通用，俗稱的紅包袋。後來，為了吉祥討喜，衍生許多裝置及書寫印製上的吉祥語言文字或符錄，例如「財、富、福、祿、壽、貴、旺、發、吉祥、平安、健康」等諸如此類的符文。配合專業風水開運，因2026年北斗七星第一星是全星群中影響地球的放射能量最強烈，2026年稱為走「第一星」（第一運），所以，地表上五行屬金的能量，稱為「生氣」。可以好帶運來、驅逐走厄運，讓好運生生不息，同時可以招財、招貴人、好桃花。而五行金，顏色為白銀色，造型為四方型，素材為金屬，易經數字4或9。因而，可以到坊間市面上選購，四方金屬材料銀白色的紅包袋。裝入屬金的銀白色10元銅板，個位數4或9枚。放在臥房面積的北方或西南方，2026年生氣所落的位置，放置4或9天收起來。將其錢母，存入投資理財的銀行帳戶，或買樂透彩，或分放在家裡重要的櫥櫃抽屜、玄關、梳妝台、金庫保險箱、廚房，床頭、床頭邊櫃或枕頭底下等重要風水位置，或放在行動財庫隨身錢包裡，一整年不花費。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：新年吉祥話玩諧音哏! 馬年創意紅包袋.春聯受歡迎 更多民視新聞報導遭豬肉販嗆長者政見不夠具體 黃國昌稱：他是蘇巧慧的支持者蘇巧慧在線等！國民黨新北提名卡關 黃國昌：過度臆測無助藍白合在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議

