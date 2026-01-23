前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了

娛樂中心／黃韻璇報導

王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻。（圖／翻攝自微博）

天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。

李亞鵬近日在直播中分享，談到他做慈善從來沒想過要回報，「因為說實話，你帶著索取對別人好，最後可能會失望」，接著李亞鵬以自己19歲的女兒李嫣舉例道，他對女兒很好，結果偶爾還被女兒封鎖，直呼「痛苦死了」，因為內心還是帶著期望。

李亞鵬與女兒李嫣。（圖／翻攝自微博）

不過李亞鵬後來也想開了，認為「對孩子好是父母應該做的，對孩子別有所求」，就單純的去愛你的孩子，永遠都會開心。他表示，如果你對你的孩子很好，但你總希望在孩子身上得到點什麼，那你更痛苦， 因此呼籲為人父母「即使對自己的孩子愛他們，也不要對他們抱有太大的、去索取他回報」。

近日李亞鵬頻頻登上熱搜，綜合陸媒報導，李亞鵬名下的嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，形成「司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關」的狀態。

兩人離婚後，「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」由李亞鵬繼續負責運營。（圖／翻攝自微博）

事實上嫣然天使兒童醫院的創辦，是因為王菲與李亞鵬的女兒李嫣患有天生唇顎裂，出生後經歷多次手術治療，之後兩人成立「嫣然天使基金會」及「嫣然天使兒童醫院」，兩人離婚後由李亞鵬繼續負責運營，十多年來投身公益，幫助許多天生唇顎裂的孩童得到治療。

因此如今醫院爆出財務困難，許多中國民眾自發捐款，截至20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣（約1.04億新台幣），對此，嫣然天使基金會發文表示，「近期收到了大家的大量捐款，我們將珍惜並妥善將大家的善款持續用於唇顎裂患者的醫療救助項目。按相關制度法規，項目預算已籌滿的，我們將陸續暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道」。

