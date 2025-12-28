前夫涉詐騙63億遭判無期 女星被點名要錢急切割

王麗坤遭爆料富豪尪涉嫌詐騙。（圖／微博）

40歲大陸女星王麗坤拍攝過多部影劇作品走紅，形象清新，2019年與富商詹浩禮閃婚，外界原以為她嫁入豪門，未料詹浩禮卻爆出涉嫌以虛構「學區房投資」手法進行詐騙，受害家庭超過200戶，不法金額高達13.9億元人民幣（約63億台幣）。案件日前一審宣判，法院認定詹浩禮為累犯，判處無期徒刑，並對其名下資產進行法拍。

雖然司法機關調查後確認王麗坤並未參與詐騙，也不知情相關犯罪行為，但她的明星身分仍意外成為詐騙案的「信任背書」。有受害者指出，正因相信她的形象與知名度，才決定投入鉅額資金，甚至有品牌老闆因信任王麗坤而一次認購多套房產，最終血本無歸。風波爆發後，王麗坤的演藝事業首當其衝，代言合作接連中止，原定主演的影視作品也傳出換角或暫緩上架，傳統影視資源幾乎全面停擺，外界盛傳她片酬暴跌至過往巔峰期的20分之1，但相關說法尚未獲得官方證實。

此外，網路上也出現不少質疑聲浪，指她婚後曾使用前夫金錢購置奢侈品，包括勞斯萊斯、金條、價值不菲的翡翠手鐲與豪宅，認為即使未涉案，也應承擔一定道德責任，甚至有受害者直接點名要求她出面還錢。面對爭議，王麗坤迅速申請離婚，試圖與前夫切割，其工作室亦發布聲明，強調她一向守法自律，從未涉及任何違法行為，也未侵害他人權益，隨著判決結果出爐，相關討論再度被推上風口浪尖。

不過，也有不少支持者替她抱不平，認為王麗坤同樣是婚姻受害者，演藝實力不該被全盤抹煞。近年她轉向短劇市場發展，主演短劇《若熙傳》上線後獲得不錯反響，劇中從罪奴一路逆襲的角色設定，也被解讀為她現實處境的投射。她曾表示，短劇是全新的嘗試，希望能重新累積觀眾緣。

