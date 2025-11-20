前夫潑髒水起訴！理科太太「賣諮商筆記挨轟」宣布轉行 驚人新身分曝

記者蔡維歆／台北報導

藝人關穎與YouTuber理科太太作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》，兩個看起來一個是理性派、一個是優雅派的搭檔，但理科太太爆料關穎話夾子一開怎麼也拉不住，理科太太說：「很多東西都要靠後製剪掉。」關穎自嘲是要她少講一點性伴侶的部分嗎？聽的唐綺陽在一旁瞠目結舌，同時也透露自己有聽節目，發現關穎甚至分享「可以劈腿」論。

理科太太（左一）、關穎（左二）一起到唐綺陽談星私廚聊他們的Podcast節目。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

關穎2013年和曾任財經業的朱志威結婚，育有1女2子。她連忙解釋說：「因為我們經常道德要求別人，但請你好好結束一段感情再開始下一段，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」

廣告 廣告

理科太太在《Yahoo唐綺陽談星私廚》也談到她先前在網路上發生的各種爭議，理科太太表示，她最在意的是「諮商筆記」事件被扭曲成諮商課程，遭質疑沒有相關背景以及前夫的潑髒水，理科太太說：「過程含糊其辭讓我被起訴，但三年後判決卻悄悄落幕，所以潑髒水這件事情其實是有影響到我的，因此我決定換跑道，把心力放在真正想做的事，我在檯面下的努力，跟我的事業，其實都已經跟影音節目沒有關係。」

更多三立新聞網報導

錄《黑澀會》常被偷錢偷手機！薔薔怒揭「慣竊身分」不忍了：她是慣犯

沒經同意直播國中生遭制止！賓賓哥再開直播怒嗆校方挨轟：走火入魔

獨家／楊宗緯遭爆惡鄰「隨地大小便」！白冰冰出手了 揭他私下真面目

日首相高市早苗挺台惹火中共！央視曬反日貼文 「僅3藝人」跟進轉發

