前夫火速交網紅新歡！楊千霈爆「貼身熱舞」建材富少 首吐27字心聲：心無罣礙

女星楊千霈傳出新對象是建材小開。翻攝IG@pinkbabe0309

女星楊千霈今年初宣布結束8年婚姻，和紡織小開洪家傑在去年已經離婚，洪家傑離婚後火速交往小10多歲的網紅新歡，女方經常進出公司，小倆口不避諱黏踢踢，而楊千霈也是身邊曖昧對象不斷，近來在陳志強、曾智希的婚禮上，和建材小開Jeremy看對眼。

楊千霈和春風傳烏龍緋聞 和建材小開互動升溫

據《鏡週刊》報導，今年3月楊千霈曾被拍到與玖壹壹成員春風進出旅館，雙方隨即澄清只是生日聚會，據悉，真正讓她心動的其實是建材小開Jeremy，兩人今年2月在陳志強婚禮上結識，因為同樣離婚帶著小孩，特別有話題，感情快速升溫。

廣告 廣告

兩人在楊千霈的生日趴上互動熱絡，女方在唱歌時還貼著Jeremy熱舞，對彼此的好感藏不住。楊千霈先前受訪時大方談感情，坦言不排斥再愛，未來若交男朋友一定會告知女兒，甚至要孩子們幫忙「把關」，她表示自己不是會隱瞞感情的人，也提醒孩子別像媽媽一樣，在感情中太衝動。

楊千霈在IG限動發文。翻攝IG@pinkbabe0309

和平離婚維持默契 楊千霈專注舞台新作

回顧這段婚姻，楊千霈與洪家傑於2016年閃婚，婚後育有2名女兒，然而近年婚變傳聞不斷，直到今年初她才證實已於去年和平離婚，雙方至今仍維持良好父母默契，甚至同框出席女兒畢業典禮。對於爆料，楊千霈在IG限時動態曬出美照，並表示：「我是我本人，其他沒聯繫，不要再問我，只知心無罣礙，只有倒數婚姻。」強調自己目前專注舞台劇《倒數婚姻》。



回到原文

更多鏡報報導

離婚楊千霈不到1年！洪家傑擁新歡卻爆欠薪 砸500萬公司悄悄收攤

王子不倫粿粿醜聞牽連？邱宇辰中國演出陸續腰斬粉崩潰

芽芽甜吻慶58歲生日！沈玉琳抗癌進度曝光 「快要可以見面了」