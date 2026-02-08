前夫為她而來！魏如萱演唱會同台王菲愛女 揭兩人私下互動

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

兩屆金曲歌后魏如萱（waa wei）今（8）日盛大迎來第二天的演出。而本日最大的驚喜莫過於天后王菲的愛女竇靖童現身擔任嘉賓。其實早在《怪奇的珍珠》巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫，立刻答應並特地空出檔期飛來台北。兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，對魏如萱而言格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

魏如萱（waa wei）今（8）日演唱會嘉賓為天后王菲的愛女竇靖童。（圖／好多音樂提供）

在介紹嘉賓時，魏如萱笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她接著分享，在嘉賓名單尚未公佈前，已經開始邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆，「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說。」結果幾乎都沒有回應。

沒想到嘉賓正式公布後，立刻開始收到很多回覆，魏如萱笑說，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號，更爆料有一位朋友問她怎麼沒有邀請我，她回應，「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，要看哪天？」對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」臉上還帶著微笑，這位就是我的前夫，讓她忍不住笑說：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」一句話讓全場再度笑成一片，也讓這段好友合體多了份溫暖又生活化的情感。





