前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了

記者蔡維歆／台北報導

今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。

楊千霈與前夫已離婚。（圖／翻攝自IG）

根據《鏡週刊》報導指出，洪家傑2024年1月自立門戶，斥資500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，結果今年下半年起資金周轉開始吃緊，更與合作成衣廠因付款問題鬧翻，9月起陸續裁員，資遣費卻談不攏，與員工衝突一度升高。直到公司確定結束營運前，洪家傑才與員工協商成功補齊薪資，驚險止血。

不過他事業急煞車，感情卻踩油門。據悉，洪家傑與楊千霈離婚不久，便交往一名年紀小他至少10多歲的網紅女友，兩人毫不避諱情侶身分，女方更常進出公司，陪伴左右。對此記者今天求證楊千霈，她回應《三立新聞網》14字表示：「早安，沒聯絡不知道，無法回應。」至於自己的感情近況？她則不忘宣傳舞台劇表示：「《倒數婚姻》，舞台劇就是我的新歡。」

