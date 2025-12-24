前夫爆砸500萬創業收攤！「交往小10歲網紅新歡」楊千霈27字發聲了

楊千霈稍早針對前夫爆料一事發聲。（圖／翻攝自楊千霈IG）





女星楊千霈今年1月宣布與紡織業二代洪家傑離婚，正式結束8年婚姻，她恢復單身後身邊桃花不斷，曾與春風、建材小開Jeremy爆出緋聞，洪家傑則火速交往小10多歲的網紅新歡，不過事業卻急轉直下，今（24）日週刊爆料，洪家傑斥資500萬成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，一度傳出積欠資遣費，險些鬧上法院。

根據《鏡週刊》報導，洪家傑過去一直在父親創立的億馨針織公司擔任總經理，行事低調鮮少曝光。2024年1月，他選擇自立門戶，斥資500萬元成立「矽爾先進」，沒想到今年下半年就傳出資金周轉開始吃緊，更與合作成衣廠因付款問題鬧翻，9月起陸續裁員，資遣費卻談不攏，與員工的衝突一度升高。直到公司確定結束營運前，洪家傑才與員工協商成功，補齊薪資，驚險止血。

據悉，洪家傑事業雖然急轉直下，感情卻進展神速，與楊千霈離婚後就火速與一名小10多歲網紅交往，女方經常進出公司，陪伴在他左右，毫不避諱情侶身份，而楊千霈則是與春風、建材小開Jeremy傳出緋聞，但皆遭到她否認。

對此，楊千霈稍早也在IG限時動態曬出個人美照，配文寫下：「我是我本人，其他沒聯繫，不要再問我，只知心無罫礙，只有倒數婚姻。」強調自己目前專注舞台劇《倒數婚姻》，與前夫已沒有聯繫。



