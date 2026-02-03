前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」

袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」

陸元琪與袁惟仁離婚多年（圖／翻攝自IG、臉書）

袁惟仁的一雙兒女袁義、袁融，都在社群上曬出與爸爸昔日的親子照。袁義感嘆，「如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」希望父親在另一端，仍可以為他感到驕傲，「因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

陸元琪轉發與袁惟仁的一雙兒女的發文（圖／翻攝自IG）

袁融回憶，小時候爸爸教她彈吉他，後來自己終於看得懂五線譜了，爸爸總是給予最直接的稱讚和鼓勵，「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導