前夫被爆交往嫩妹網紅！楊千霈懶理緋聞 聖誕節曬溫馨合照

娛樂中心／綜合報導

楊千霈去年與紡織小開洪家傑離婚，男方昨（24）日被爆出交往一名小他10多歲的網紅女友，對此楊千霈低調表示「早安，沒聯絡不知道，無法回應」。而昨日正好是一年一度平安夜，楊千霈未受前夫緋聞影響，在社群平台分享與女兒合照，祝福大家聖誕節快樂。

楊千霈去年與洪家傑離婚，各自感情狀態備受矚目。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

楊千霈婚後育有2個女兒「娃寶」、「Q妹」，昨曬出一家三口溫馨合照。畫面中，母女3人身穿款式相似的紅色上衣，下半身搭配牛仔褲，家中以聖誕樹、聖誕花圈作為點綴，甚至搭起迷你帳篷，節慶氛圍十足。她感性寫下「感謝你成為我生命的一部分」，網友也紛紛送上祝福。

楊千霈與女兒們歡慶聖誕節。（圖／翻攝自楊千霈臉書）

根據《鏡週刊》報導，洪家傑離婚後交往網紅女友，女方經常進出其公司，兩人毫不隱藏情侶身分。另一方面，楊千霈則一度與「玖壹壹」春風傳出緋聞，事後澄清僅是參加生日聚會，隨後又傳出曖昧建材小開Jeremy。被問及感情近況，她不忘宣傳舞台劇表示：「《倒數婚姻》，舞台劇就是我的新歡。」

