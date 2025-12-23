前夫遭追討30億本金加利息 女星急發聲明：別找我

趙薇宣稱自己與前夫的龐大債務沒有關係。（翻攝自趙薇微博）

今年初，楊千霈證實已於去年與紡織小開洪家傑完成離婚手續，楊千霈離婚後緋聞頻傳，感情動向備受關注；洪家傑則被爆迅速與年輕網紅交往，新戀情引發討論之餘，其事業發展也傳出警訊。據了解，洪家傑去年初斥資約500萬元成立的「矽爾先進」公司，近期已悄然結束營運，期間更一度傳出積欠員工資遣費，差點因此對簿公堂。

類似情況也出現在其他名人身上，天后王菲與李亞鵬離婚後，李亞鵬逐漸淡出演藝圈轉而經商，卻因多項投資失利而負債累累，甚至遭強制執行近新台幣1.8億元，財務狀況幾近破產。儘管如此，他仍於2022年再婚小19歲的海哈金喜，夫妻兩人為各自生活打拚，並未長時間同住。

王菲歷經兩次失敗婚姻，而且與前夫各別生下兩個女兒。（翻攝自網路）

另一名曾引發關注的例子是陳雨杉，她曾以藝名陳柏渝活動，嫁給五分埔成衣大亨後淡出演藝圈，婚姻維持8年後因個性不合低調離婚。然而前夫事業經營不善、四處借貸，債主甚至找上仍掛名公司負責人的她討債，讓她不堪其擾，最後公開強調雙方早已離婚，財務問題與她無關。

陳柏渝前夫事業經營不善、四處借貸，債主甚至找上仍掛名公司負責人的她討債。（翻攝自陳柏渝IG）

中國女星趙薇的情況亦相似，其前夫黃有龍近年被指涉及龐大債務糾紛，遭公司向法院追討約港幣7.5億元、折合新台幣30多億元的本金與利息，金額驚人。趙薇隨後公開表示，自己與黃有龍多年前已結束婚姻，前夫的債務與她並無關聯。

