前夫都來了！魏如萱演唱會嘉賓太猛 親揭私下情誼

魏如萱今天邀請竇靖童擔任演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）





金曲歌后魏如萱一連兩天於台北小巨蛋舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場演唱會，今（8）日為第二天，第五度站上小巨蛋舞台，無論演唱實力或舞台規模皆再度升級，她形容：「因為小巨蛋的舞台都比之前的場地還要大，所以舞台其實有一些改變，包括開場原本是躺在蚌殼上倒著唱，但這一次旗艦場就改成吊在半空中躺著唱，歌單上面也有做調整。」

今天最大驚喜則是好友竇靖童驚喜現身擔任嘉賓，其實早在《怪奇的珍珠》巡演初期、甚至還沒正式啟動前，魏如萱便在一次餐敘中親自向竇靖童提出邀請，對方幾乎沒有猶豫立刻答應，兩人曾合作多首單曲，這次終於一起站上小巨蛋舞台，合唱〈海月〉與〈可憐的東西〉，對魏如萱而言格外有意義，也讓鐵粉們感動不已。

在介紹嘉賓時，魏如萱笑著對竇靖童說：「歡迎來到台北小巨蛋，妳知道嗎？今天有多少人是為了妳來的。」她透露在嘉賓名單尚未公佈前，先邀約朋友們來看演唱會，大家都回覆「好啊好啊，我看一下時間，再跟你說」，結果幾乎都沒有回應。

沒想到嘉賓正式公布後，魏如萱立刻收到很多回覆，甚至有朋友原本買了7號的票，還特地傳訊來要求換成8號；更爆料有一位朋友問她怎麼沒有邀請我？她回應「7號嘉賓是自然捲奇哥，8號是竇靖童，要看哪天？」對方幾乎沒有猶豫，立刻回覆：「8號，謝謝！」臉上還帶著微笑，「這位就是我的前夫」，讓她忍不住笑說：「你知道嗎？大家真的都非常期待妳來小巨蛋開演唱會，到時候請嘉賓的時候不要忘記我喔！」

除了舞台上的玩笑互動，魏如萱也分享兩人的私下情誼。她回憶先前到北京時，曾受邀到竇靖童家中作客，還吃到了奶奶親手做的炸醬麵，「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」一句話讓全場再度笑成一片，也讓這段好友合體多了份溫暖又生活化的情感。



