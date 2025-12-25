前女友吳品潔被求婚 邱宇辰大方送祝福「大方談感情觀」

藝人吳品潔被禾浩辰求婚成功，過去她曾跟邱宇辰（毛弟）交往多年，即便分手，兩人關係依舊友好，吳品潔傳出喜訊後，邱宇辰也大方獻上祝福，直讚：「她是一個很好的女生，真心祝福他們幸福開心。」而邱宇辰最近也在節目中，侃侃而談自身的感情觀。

邱宇辰〈CINDER KISS〉MV帥氣熱舞（圖／百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰出道邁入第20年，從昔日《模范棒棒堂》的15歲毛頭小子，到如今的蛻變成熟，他在「好丫」Podcast接受訪問時，坦言一開始沒有辦法調適所有生活、言行舉止，都被注目的感覺，只能接受，「所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」

禾浩辰向吳品潔求婚成功！（圖／翻攝自IG）

這一路載浮載沉的過程，也讓他變得患得患失，但他感謝小時候的自己，總是一股傻勁地往前衝。雖說也曾陷入嚴重的情緒低潮，透過心靈課程來尋找自己走出來。從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處：「改變開始嘉許自己，我比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」

邱宇辰也在節目中，提到與奶奶的感情，奶奶看到孫子有成就在電視上演戲，去菜市場買菜時還會與大家分享。如今奶奶已經到了天堂，他仍相當感念：「奶奶過世之後雖然很痛苦，但內心浮現謝謝，感謝養育之恩、這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。

邱宇辰在「好丫」Podcast接受訪問，侃侃而談感情觀（圖／menomeno X 人類圖畫館）

目前未婚的他，被問到理想對象，直言不諱：「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前 想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好。」主持人張景嵐公開為他開出徵友條件：「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔：「歡迎！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導