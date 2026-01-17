前女友喊「受夠劈腿仔官宣」！林俊傑經紀公司出手了

林俊傑被控劈腿，經紀公司發聲澄清。（圖／翻攝自林俊傑臉書、微博）





現年44歲的金曲歌王JJ林俊傑，日前曬出母親70歲壽宴合照，認愛23歲廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa），引起外界關注！但台灣演員Mida（曾聖媛）以前女友身分發文控他劈腿，網友也挖出兩人數張親密合照；對此，林俊傑所屬經紀公司則否認指控。

林俊傑與Mida貼臉自拍。（圖／翻攝自微博）

七七與林俊傑去年12月29日認愛，Mida當天於Threads發文：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊，真希望報應直接來」，並配上噁心嘔吐表情符號。

根據《香港01》報導，有網友翻出Mida與林俊傑過往合照，包括2019年一起替林俊傑母親慶生的照片，與他早年曬出的家庭慶生照場景高度一致。有網友指出，Mida與林俊傑是在2019年至2023年之間交往、秘戀4年，2023年底，張鈞甯介紹七七跟林俊傑相識，2024年中開始交往。

Mida替林俊傑母親慶生合照。（圖／翻攝自微博）

Mida透露，林俊傑曾警告她：「如果去爆料，看還有哪個男的會要你？」被網友視為，林俊傑「情感操控」Mida的證據，Mida也按讚網友形容他「虛偽」、「PUA高手」的言論。針對劈腿控訴。

林俊傑經紀公司發聲明，否認他與Mida曾有戀愛關係，僅定義兩人的關係為「平台介紹認識的朋友」，澄清網傳2019年的合照，實際拍攝日期是2023年3月，並強調林俊傑與七七是在2024年中旬才正式交往，不存在感情重疊。



