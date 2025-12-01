前女友生病臥床熟睡…他暖送感冒藥變色狼！手鑽睡衣胸揉一把代價超大

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣郭姓男子今年幫前女友小花（化名）代購感冒藥，送到女方家中，待她服用感冒藥熟睡，趁不可抗拒之際，徒手伸入睡衣內抓揉胸部。小花氣到報警提告，郭男認罪，但女方堅決不原諒，法院審理後，將他依乘機猥褻罪，處8個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，郭男今年5月27日得知前女友小花（化名）感冒身體不適，當晚幫忙女方代購感冒藥，於凌晨2時許，到女方住處，待她服用感冒藥熟睡，趁不可抗拒之際，徒手伸入睡衣內抓揉胸部。

小花當下驚醒，憤而報警提告，偵審期間，郭男都坦承犯行，但女方不願原諒他，因此，未達成和解。

法官認為，郭男是智識正常成年人，未能理性控制情慾，趁小花因病虛弱熟睡，違背信任，趁機猥褻得逞；地院審理後，將他依乘機猥褻罪，處8個月有期徒刑，可上訴。

