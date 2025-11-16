前女友突主動告白！胡宇威「相處24小時超煎熬」：敬而遠之
記者宋亭誼／台北報導
公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），劇中戀愛線進入情感爆炸區，姚以緹在雨中落淚、深情望向車內的胡宇威，直追《麥迪遜之橋》的經典橋段，讓觀眾一秒墜入純愛電影宇宙。
而李玲葦以為胡宇威選擇姚以緹時，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚；李玲葦坦言，這場失控哭戲拍完後久久難以平復：「當時彷彿掉到外太空，後來雖然被叫醒，殺青後還是要慢慢排解情緒，至今仍像是留下了一道傷口癒合後的痕跡，」
姚以緹飾演的「范湘」堪稱《好好吃飯2》最大魔王，她的現身如暴風雨般襲來，攪亂胡宇威和李玲葦之間來之不易的關係，戲裡充滿情緒張力，戲外也真有其事，她透露在宜蘭拍攝期間遇上怪風、冰雹與傾盆大雨，笑稱沒想到自己的登場氣場滿點。
胡宇威則談到湯瑪士的兩難處境：「原本只是專業接待民宿客人，沒想到對方竟是前女友，還主動告白。表面上他看似冷靜，其實內心煎熬，只能盼著這24小時趕快過去，才能回到和艾蜜莉的平靜日常。」他更幽默表示：「第一季我和以緹從曖昧演到分手，這一季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之！」現實中若遭遇同樣情況，他堅定表示：「就是保持距離！」
《好好吃飯2》「正牌女友」李玲葦則大讚「前女友」姚以緹的表演：「我們很多場戲都是現場直接演出，但她氣場很強，節奏又抓得好。有些畫面其實她不在鏡頭內，但還是很投入對戲，這對我幫助很大！」至於角色艾蜜莉的反應，她忍不住笑說：「范湘（姚以緹飾演）一出現，就像大姐頭一樣用各種方式暗示和挑釁，艾蜜莉根本像個小妹妹，只能用很拙劣的方式應對，像是給對方看自己和男友的合照，看起來實在可愛又好笑！」
胡宇威與李玲葦在《好好吃飯》系列中，一直是兩條存在於同個空間卻未曾交集的平行線，直到第二季的第二部才真正展開戀愛篇章，終於讓觀眾看見兩人相遇相知的過程，這段關係的精華最後全藏在一道「燻鮭魚馬卡龍」中，這是兩人唯一一場聯手料理的戲，也成為全劇最萌互動。
李玲葦悄悄爆料：「因為劇中我是甜點擔當，要教宇威哥怎麼做馬卡龍外殼，但其實他很會料理，他只好一直裝模作樣，假裝他不會！」導演還堅持真實呈現「從零開始手打蛋白」的畫面，她笑說：「真的不是用打蛋器，是用手打蛋白，拍完手在抖。可是食品美術組還要偷放打好的接力拍攝，太累也太好笑了！」
《好好吃飯2》結局耐人尋味，究竟是「一個人吃飯」還是「兩個人共餐」重要？李玲葦認為：「就算還是情人，也保有各自的空間；也可能已經分手，成為很好的朋友，這樣的開放式相處，是最舒服的狀態。」胡宇威則分析角色心境：「湯瑪士一直希望有人可以陪他吃飯，直到跟艾蜜莉相處後才慢慢學會，有另一半固然幸福，但有時候各自忙碌，一個人獨處時也可以好好的吃飯。」他認為這份領悟，才是《好好吃飯2》最想留給觀眾的收穫。《就算一個人也可以好好的吃飯2》全劇已在公視+、LINE TV上架。
