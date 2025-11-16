「前女友」勾勾纏！人夫胡宇威5字訣堅定不出軌 姚以緹宜蘭驚遇怪風怪雨
李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》中，以為胡宇威選擇與前女友姚以緹復合，情緒潰堤、痛哭崩潰，胡宇威心疼將她緊緊擁入懷中，真情流露瞬間超催淚。
李玲葦坦言，這場失控哭戲拍完後久久難以平復：「當時彷彿掉到外太空，後來雖然被叫醒，殺青後還是要慢慢排解情緒，至今仍像是留下了一道傷口癒合後的痕跡。」
姚以緹飾演的「范湘」堪稱《好好吃飯2》最大魔王，她的現身如暴風雨般襲來，攪亂胡宇威和李玲葦之間來之不易的關係，戲裡充滿情緒張力，戲外也真有其事，她透露在宜蘭拍攝期間遇上怪風、冰雹與傾盆大雨，笑稱沒想到自己的登場氣場滿點。
胡宇威則談到湯瑪士的兩難處境：「原本只是專業接待民宿客人，沒想到對方竟是前女友，還主動告白。表面上他看似冷靜，其實內心煎熬，只能盼著這24小時趕快過去，才能回到和艾蜜莉的平靜日常。」他更幽默表示：「第一季我和以緹從曖昧演到分手，這一季她變成核彈級前女友，我只好敬而遠之！」現實中已是人夫的他，若遭遇同樣情況，堅定表示：「就是保持距離！」
「前女友」戲中挑釁！戲外暖心陪對戲
「正牌女友」李玲葦則大讚「前女友」姚以緹的表演：「我們很多場戲都是現場直接演出，但她氣場很強，節奏又抓得好。有些畫面其實她不在鏡頭內，但還是很投入對戲，這對我幫助很大！」
至於角色艾蜜莉的反應，李玲葦忍不住笑說：「范湘一出現，就像大姐頭一樣用各種方式暗示和挑釁，艾蜜莉根本像個小妹妹，只能用很拙劣的方式應對，像是給對方看自己和男友的合照，看起來實在可愛又好笑！」
胡宇威與李玲葦在《好好吃飯》系列中，一直是兩條存在於同個空間卻未曾交集的平行線，直到第二季的第二部才真正展開戀愛篇章，終於讓觀眾看見兩人相遇相知的過程，這段關係的精華最後全藏在一道「燻鮭魚馬卡龍」中，這是兩人唯一一場聯手料理的戲，也成為全劇最萌互動。
李玲葦爆料：「因為劇中我是甜點擔當，要教宇威哥怎麼做馬卡龍外殼，但其實他很會料理，他只好一直裝模作樣，假裝他不會！」導演還堅持真實呈現「從零開始手打蛋白」的畫面，她笑說：「真的不是用打蛋器，是用手打蛋白，拍完手在抖。可是食品美術組還要偷放打好的接力拍攝，太累也太好笑了！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》全劇已在公視+、LINE TV上架。
更多鏡報報導
簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字
館長遭爆「逼小弟睡老婆」！反嗆：道德有問題 心疼妻捲入抱在一起痛哭
台8小三被逼到失控！悲嘆：每個人都會犯錯 招認「戀愛腦」竭盡全力付出
其他人也在看
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
無情工商？館長便當店遭爆「這些事」 網笑：新型態業配？
即時中心／林耿郁報導網紅「館長」陳之漢遭資深員工爆料多項爭議事件，引發輿論再度關注；不過令人驚訝的是，爆料內容中竟有許多關於便當店的正面事蹟，包括下令使用「頂級食材」、必須遵守勞基法等，消息一出讓部分網友笑稱，「根本新型態工商」！民視 ・ 8 小時前
《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國 榮景如何再現？
上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前