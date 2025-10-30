前女團主唱重返舞台！中信啦啦隊迎新成員珮含

Passion Sisters增添新成員珮含。（圖／官方提供）





中信特攻新球季啟動，繼日前公布兩位韓籍成員金渡兒與Jjubi加入後，今（30）日再宣布Passion Sisters增添新成員珮含。她將於「特級玩家GAME START」主題週正式亮相，為球隊新賽季注入全新能量。

珮含曾參與選秀節目《DD52》，並於2020年至2024年間以女團PINKFUN主唱身分出道，累積豐富舞台經驗。她出生於7月9日，星座為巨蟹座，血型B型，身高168公分、體重47公斤，興趣是跳舞與玩遊戲，專長則是唱歌。

珮含表示，兩年前身為女團主唱時，舞台、燈光與觀眾的掌聲是她最熟悉的世界。畢業後，她花了一段時間尋找「下一個想全力以赴的舞台」。

如今能以Passion Sisters的身分重新回歸，讓她再次燃起熱情。「看到大家在球場上為同一個信念而聚集，讓我更確定，這就是我想再次發光發熱的舞台。」

她強調，這次的舞台雖然不同，但心裡的熱度沒有改變，期望能把屬於主唱的能量轉化成更直接、更有感染力的笑容與應援。「再次回到舞台，這次不只是表演者，更是要把熱血傳出去的人，用應援的力量，讓夢想繼續延燒。」

珮含將在中信特攻11月1日、2日的主題週活動中與球迷見面，屆時球迷可前往特攻基地現場參與活動，與Passion Sisters及閃電軍團一同迎接全新球季。球團也期待，珮含以音樂與舞蹈背景，為啦啦隊注入更多表演魅力與活力。