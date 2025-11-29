前女團成員爆性愛分離！結婚2年「同意老公外解需求」真實心聲曝

女星宇珊2023年與圈外男友Josh結婚。（圖／翻攝自宇珊IG）





女星宇珊（劉宇珊）過去參與《大學生了沒》而爆紅，隨後以女團「Popu Lady」成員出道，2023年宣布嫁給交往4年的圈外男友Josh，如今活躍於綜藝節目及主持。近日她在東森綜合《小姐不熙娣》分享自身感情觀，坦言可以接受肉體與精神分離。

宇珊近日上《小姐不熙娣》討論精神與肉體出軌的話題，她先是向網友喊話：「不要罵我好不好，現在我只是分享我自己個人的（經驗）」，接著一度語塞後才提及自己是屬於「性愛可以分離的人」，此話一出瞬間全場安靜。

宇珊坦認自己可以接受肉體與精神分離。（圖／翻攝自臉書 @小姐不熙娣）

宇珊透露，她現在已經結婚了，所以認為雙方都不可以發生這件事，「那如果真的其中一個發生了，我覺得要回去探討的是，為什麼兩個之間會出這個問題？假如我老公他要出去跟別人做那個的話，我不會不答應他，可是我覺得你不可以欺騙我，你要先跟我說，你有這個需求」。

宇珊認為，當對方提出這樣的需求時，雙方可以嘗試一起努力看看，若是最後還是無法達成平衡，「對我來說，性愛這件事情就跟慾望、就跟吃飯一樣，它是一個需求，當你10年都吃同樣的飯，我自己是可以理解說他有可能會膩」，她提到，在彼此其他方面都很契合且已經溝通、不存在欺騙，只有這部分無法達成平衡的條件下，可以接受對方到外面解決需求。

依依認為肉體出軌一次傷害兩個人。（圖／翻攝自臉書 @小姐不熙娣）

不過，來賓依依則持不同看法表示：「但我覺得肉體出軌你同時傷害兩個人，你傷害了你原本的愛，跟你現在發生關係的那個人」，認為一旦開始肉體出軌就回不去了，而宇珊則強調，無論是精神或肉體出軌，雙方都應該探討背後原因。



