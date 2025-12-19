前女團成員「砸重金整形」！突曬對比照掀熱議
娛樂中心／翁莉婷報導
日本女子偶像團體「STU48」前成員榊美優，今年23歲、身高152公分，憑藉精緻五官、甜美笑容獲得許多人的支持和喜愛。自退出「STU48」後，榊美優繼續經營自媒體，並在社群X累積20.5萬粉絲人數，時常分享美妝和日常生活的她，近日突然曬出2張分別為18歳、23歳時隔5年的「整形前後對比照」，引發網友熱議。
前女團成員「榊美優」花費600萬日幣（約120萬台幣）整形。（圖／翻攝自X@miyu_biyo_）
日本前女團成員「榊美優」近日在社群X上公開2張「花費600萬日幣（約新台幣1200000元）」的整形前後對比照，照片中可以看到5年前臉部稍微圓潤、妝容帶有青澀感；5年後整體看上去不只臉部線條更流暢、妝容部分也精緻許多。她在文章中透露「現在比5年前自信」，還提到「改變外表可以徹底改變生活」，並和粉絲分享「為了讓自己看起來變得更加精緻，而做了什麼改變」，像是停止暴飲暴食和節食的惡性循環、戴上適合自己的隱形眼鏡、挑選和個人膚色搭配的染髮劑等。此外，榊美優曾被1位粉絲提問「現在大家還把整形手術稱為高超技術嗎？」，對此她則大方回覆「我做過整形手術，但即使不做手術也能看起來很優雅」。
近日她曝光整形前的照片，並透露自己比5年前更自信。（圖／翻攝自X@miyu_biyo_）
貼文曝光後，湧入大批網友留言表示，「太可愛了，變成一個可愛的姊姊」、「她完全變了一個人」、「真的很成功」、「不僅是女生，男生也應該向她學習」、「能夠努力提升自己的人本身就很有價值」、「她就是努力的典範」。
