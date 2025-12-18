前妻再婚還愛她 張兆志談「鼻酸」又遭嗆：太太都跟人跑了

許允樂昨(17日)宣布和小她6歲的李玉璽登記結婚，2年前和許允樂因生育問題不同調離婚的前夫張兆志隨即送上祝福，他接著分享主持一場感人婚禮的心得，自曝因為看到新娘父親的慈愛有點鼻酸，沒想到引來網友虧他自詡愛情專家卻離婚，張兆志也親自反嗆。

張兆志昨在社群網站分享，自己有次主持某場婚禮時，新娘爸爸事前為此非常擔心，不僅張羅了有名的總舖師，還訂下高貴精緻的喜餅，但對流程沒信心，張兆志便大方表示願意幫忙對流程並修改，婚禮當天新娘的爸爸依舊忙前忙後，將女兒的手交給女婿時，張兆志提議新娘的爸要不要抱一下女兒，對方答應，張兆志說：「聚光燈有點刺眼，我的眼睛鼻子突然酸酸的」。

未料，有酸民湧入批評說：「愛情診療室，離婚好幾次」，張兆志回：「對呀我離婚兩次怎麼了嗎？」酸民又稱自己太太都跟別人跑了，「還想診斷別人的愛情？先把自己屁股擦乾淨吧」，張兆志反諷：「我用免治馬桶，屁股天天都乾淨」，酸民依舊不死心說：「專家請問，會不會前妻是受不了老男人自以為是的幽默才離婚的」，張兆志則沒再回應。

而張兆志先前透露第一任妻子是一位酒店小姐，因發現對方有別的乾爹金援選擇離婚，二婚娶許允樂6年，因為對方想生小孩他不想，「父愛那一塊我真的沒辦法」，承認還愛前妻，但不得不放手。昨許允樂宣布再婚，張兆志先寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，而先前對方公開和李玉璽戀情，張兆志便很有風度說「安靜，就是最好的祝福」，並解釋「不想被媒體轉述，忠實傳達自己感受」才決定發文。

