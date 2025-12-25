前妻小孩非亡夫婚生子 新竹女為繼承權提告勝訴

新竹張男過世後，現任妻子發現亡夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，並非亡夫的種，依法提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後判決確認張男與男童間不存在親子關係，男童將無法繼承遺產。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張男過世後，現任妻子發現亡夫與前妻李女婚姻存續期間所生的男童，並非亡夫的種，為了釐清繼承權，依法提起確認親子關係不存在之訴。新竹地院審理後依DNA鑑定結果，判決確認張男與男童間不存在親子關係，男童將無法繼承張男遺產。

判決書指出，去年12月死亡的張男，與前妻李女婚姻存續期間曾生下1名男童，後來2人離婚，張男再婚。張男死後現任妻子主張，該名男童生父另有其人、並非亡夫的種，若仍保留婚生子身分，將直接影響她與其他繼承人的繼承權，遂依法提告。

法院審理時，調閱成功大學醫學院附設醫院的親子鑑定報告，鑑定結果顯示男童與另名男子的親子關係指數高達96萬以上，親子關係機率達99.999896%，在醫學與法律實務上，已可確定該名男子才是男童生父，而非已故的張男。

法官指出，張男現任遺孀於張男死亡後1年內提起訴訟，符合法定除斥期間規定，雖然法律上對婚姻存續期間所生子女有婚生子推定，但本案有明確DNA鑑定佐證，足以推翻婚生子推定，最終判決確認張男與男童間不存在親子關係。

