前妻福原愛突鬆口離婚真相！江宏傑1番話引聯想

37歲日本前桌球選手福原愛與前夫、台灣前國手江宏傑離婚4年，日前透過日媒對外證實再婚且懷第三胎。而對象正是當年與她爆出不倫戀醜聞的「橫濱男」。據日媒29日的最新消息，福原愛日前受訪時主動鬆口談及前一段婚姻破局的導火線，意外讓她過往與江家人「不合」的傳聞，再度被翻出並成為輿論焦點。而在相關內容流出之際，江宏傑29日下午突在IG限動曬出自拍照，並留下一番話，讓外界覺得頗耐人尋味。

日媒《女性SEVEN》今（29日）再刊出福原愛的專訪內容，其中不僅談及她二婚意外懷孕的內幕，更首度鬆口提及上一段婚姻破裂的實情。她不僅爆料自己當年「常常一邊哭一邊去工作」，更提到與江家人的私下真實互動，並透露婚姻關係在結婚後不久就已破裂。

福原愛坦言，當年自己過於不成熟，結婚初期太在意當時婆家人的眼光，努力想成為「幸福的一家人」，但雙方缺乏溝通，自己也沒能把想法好好傳達給對方「就這樣放棄了」。而在相關說法流出後不久，江宏傑就透過IG限動曬出手拿羽毛球拍擋臉的畫面，並附上一句「很多事情不用解釋，大家都會明白」，雖然沒有點明具體事件，但外界普遍認為意有所指。





前妻福原愛談離婚內幕，江宏傑「一番話」引聯想。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）

