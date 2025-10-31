前妻聲請保護令剛離開派出所 家暴男就持滅火器、鐵畚箕重捶她濺血倒地

恐怖家暴男！前妻聲請保護令剛離開派出所 他後腳尾隨持滅火器、鐵畚箕重捶她濺血倒地。讀者提供

高雄市大寮區前（29）日晚間發生一起驚悚的家暴攻擊案件，洪姓男子因細故與已離婚的前妻黃女發生爭執，黃女前往派出所申請保護令後，竟在返家途中遭洪男尾隨，並以滅火器、鐵畚箕等器械痛毆至重傷倒地，頭破血流。警方迅速將黃女送醫，幸經搶救後保住一命，洪男則被依殺人未遂等罪嫌移送法辦，昨已遭法院裁准羈押。

林園分局調查，59歲的洪男與黃女雖已離婚，但因在同一處所工作，仍有接觸。前天下午5點多，兩人因工作問題發生激烈口角與拉扯，警方獲報到場時雙方已暫時平息衝突。黃女為求自保，隨即前往中庄派出所聲請家暴保護令，並對洪男提出傷害告訴，員警當時也提醒她注意安全。

不料，黃女前腳剛離開派出所，洪男竟心生不滿暗中尾隨，跟著黃女返回大寮區民揚街住處，並持預先準備的滅火器與鐵製畚箕，朝黃女頭部等處猛烈攻擊，導致黃女滿頭鮮血、倒地不起。

警方隨即接獲民眾報案，趕抵現場後立即將重傷的黃女送醫急救，同時查緝在現場蒐證，並鎖定洪男涉有重嫌。洪男在犯案後逃離現場，但於晚間7時40分自行前往派出所投案，移送後遭檢方向法院聲押獲准。



