前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福

李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。

李玉璽、許允樂結婚（圖／晴空鳥）

許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，然而在「生子問題」上意見分歧，最終和平分手，兩人離婚後仍能同台出席活動。許允樂傳出再婚喜訊，張兆志也在第一時間發文「願這世界能溫柔托住妳的幸福」，雖說並未指名道姓，但頗有祝福前妻的意味。