前妻許允樂閃嫁李玉璽 張兆志大方祝福：願世界溫柔托住妳

張兆志祝福前妻許允樂再婚。（本刊資料照）

許允樂2年前與前夫張兆志結束6年婚姻，今（17日）她發文報喜「我們結婚了」，宣布與李玉璽的姐弟戀修成正果，許願兩人能白頭偕老。得知前妻喜訊，張兆志也大方祝福，願許允樂能夠幸福。

許允樂閃嫁李玉璽後，張兆志很快發文送上祝福，寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」大氣態度讓網友大讚是真男人。

許允樂2023年底宣布與張兆志和平離婚，她透露癥結點是兩人對要不要生小孩一直沒有共識，考量到生育年齡限制，她不想妥協讓自己後悔，於是在溝通後和平分手。

