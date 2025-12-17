前妻許允樂閃嫁李玉璽 張兆志大方祝福：願世界溫柔托住妳
許允樂2年前與前夫張兆志結束6年婚姻，今（17日）她發文報喜「我們結婚了」，宣布與李玉璽的姐弟戀修成正果，許願兩人能白頭偕老。得知前妻喜訊，張兆志也大方祝福，願許允樂能夠幸福。
許允樂閃嫁李玉璽後，張兆志很快發文送上祝福，寫下「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」大氣態度讓網友大讚是真男人。
許允樂2023年底宣布與張兆志和平離婚，她透露癥結點是兩人對要不要生小孩一直沒有共識，考量到生育年齡限制，她不想妥協讓自己後悔，於是在溝通後和平分手。
更多鏡週刊報導
快訊／李玉璽許允樂結婚了！ 掛保證喊「會一起變老」嬌妻甜蜜回應了
張兆志宣布離婚！1原因走不下去 許允樂自豪嫁給愛情「還嫁給好人品」
不只張孝全、陳柏霖！ 陳匡怡加碼爆料「3男星也曾追過我，但都失敗了」
其他人也在看
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 6
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 小時前 ・ 20
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 3
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 55
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 158
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 46
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 25
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 22 小時前 ・ 106
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 51
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
昔喪母脫序恍神全被拍 ！唐治平暴瘦曬「同框蔣萬安照」 最新近況曝
47歲唐治平去年6月母親離世後，疑因走不出喪母陰霾，心情長期無法平復，精神狀況亦顯得不穩定，經常被民眾發現遊走在台北街頭。如今，唐治平再度現身人群中，被直擊與多名政治人物同框合影，近況曝光再度掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
女星獄中生小孩！18個月後「骨肉分離」命運多舛
女星獄中生小孩！18個月後「骨肉分離」命運多舛EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26