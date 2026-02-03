前妻越洋設「封口條款」內幕曝光 葉啟田談家人恐掏錢認賠

葉啟田5月將在藍寶石大歌廳演唱會壓軸演出。鄒保祥攝

寶島歌王葉啟田日前現身打破失智與健康亮紅燈傳聞，宣布將登上高雄「藍寶石大歌廳」演唱會壓軸演出，精神與體力狀況良好，再度用行動證明寶刀未老。不過相較於外界對健康與事業的關注，他多年來始終對「家人話題」格外低調，甚至視為禁忌，背後原因掀起熱議。

「長短腳之戀」一度傳為佳話

出道超過一甲子的葉啟田，以〈愛拚才會贏〉、〈浪子的心情〉、〈故鄉〉等經典歌曲紅遍台灣與海外華人圈，更是秀場黃金年代的台柱級人物，地位無可取代。他與前妻劉嘉芬的戀情也萌芽於1980年代秀場時期，兩人因身高差距被稱為「長短腳之戀」，一度傳為佳話，最終在1988年步入禮堂。

然而婚姻並未如童話般延續。據《鏡週刊》報導，葉啟田婚後短短兩年屢傳外遇，加上經商失利、從政受挫，背負上億元債務，婚姻僅維持8年便畫下句點。離婚後，劉嘉芬獨自帶著一雙兒女赴美定居，多年來低調生活，葉啟田也曾坦言，對前妻始終懷抱遺憾與愧疚。

設「使用者付費」條款保護私生活

也因此，「家人」成了他最敏感的話題。據悉，他擔心多談細節會讓定居美國的前妻與子女生活受到打擾，在網路無國界的時代，更容易被放大檢視、成為八卦焦點。另有說法指出，劉嘉芬不願被外界消費，雙方曾有「使用者付費」的默契，只要相關私事被曝光，就可能要求補償，金額不小，讓收入不若以往的葉啟田格外謹慎，因此能避則避。

儘管婚姻破局，兩人並未反目成仇。2010年葉啟田舉辦「愛拚才會贏」巡演時，劉嘉芬曾帶著女兒現身力挺，三人相擁落淚的畫面令人動容。面對外界勸復合聲浪，她僅淡淡表示：「維持這樣最完美。」一句話也為兩人關係下了註解。

葉啟田5月將在藍寶石大歌廳演唱會壓軸演出。鄒保祥攝

葉啟田5月將在藍寶石大歌廳演唱會壓軸演出。鄒保祥攝



