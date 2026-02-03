前妻陸元琪向袁惟仁道歉！揭離世前靈異現象 讓她爆發訴說多年委屈

資深音樂人袁惟仁昨（2）日病逝，離婚多年的前妻陸元琪向外界表達心情，坦言離婚後為了賺錢，公開講述兩人之間最不愉快的事情，讓袁惟仁飽受謾罵，對此她誠摯的道歉，她也感謝前夫留下一對兒女給她。而在袁惟仁逝世前晚，陸元琪突然聞到了熟悉的煙味，讓她感覺袁惟仁回來了，便自顧自的講述多年來的委屈。

資深音樂人「小胖老師」的袁惟仁在與病魔搏鬥多年後，昨天與世長辭，享年57歲。他這一生為許多人創作歌曲，但備受爭議的情感生活也飽受負評，他與前妻陸元琪於2002年結婚後，擁有了一對兒女，可陸元琪曾公開指控自己在生下第2胎僅3個月時就發現老公外遇，隱忍多年後，2016年2人簽字離婚。

廣告 廣告

沉澱一晚後，陸元琪發布長文，向前夫袁惟仁表達道歉與思念，她表示收到死訊時，全家都變成木頭人，唯一流動的是眼淚。晚餐時大家找出舊照片，帶著滿滿的思念邊哭邊笑，不過孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照。

陸元琪很感謝袁惟仁曾經這麼愛她，離婚後為了維持收入，她坦言在節目上講出兩人之間最不愉快的事情，而這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓袁惟仁被罵，「在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。

陸元琪感嘆，兩人的愛情來得很快，卻在夢想成真時走了樣，只有彼此心中才知道對方對自己有多重要，至今還是一樣。她說在袁惟仁離開的前一晚，家裡只有自己一個人，忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味，「祢回來了嗎？我開始對著空氣跟祢說話，把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽」。

最後陸元琪感謝袁惟仁留下一對那麼好的子女給她，「我們的孩子是那麼的不一樣、被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事」，兒子已打起精神上班，女兒則把美甲卸了，拿出父親留給她的吉他練習，陸元琪也要回歸工作，讓一切回到正軌，相信這也是袁惟仁想看的，她也希望在來世，能重新再考一次這輩子兩人沒有考好的習題。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導