前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況

袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」

陸元琪透露，兩個孩子記得的全都是父親的好，而她對袁惟仁所有的怨恨，在帶著孩子飛往上海的那一天就已經劃下句點。她感嘆：「究竟是什麼因果，這輩子讓我們的故事走成這樣……幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？小胖與小琪……小小胖與小小琪……還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次，這輩子我們沒有考好的習題，好嗎？」

廣告 廣告

而兒子袁義近年鑽研攝影有成，為多位明星拍攝演唱會現場照片，陸元琪透露他已經打起精神重返工作；女兒袁融則卸下最愛的美甲，拿出袁惟仁留下的吉他練習音樂。她也表示自己將重新回到工作崗位，「當我們開始正常運作，才是你想要看到的。」

最後，陸元琪也引用袁惟仁因《超級星光大道》而獲得的標籤詞，替自己打氣：「悲傷，是因為微笑出去旅行了。加油，好嗎。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導